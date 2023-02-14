Работаем по всей РФ!

+7 (921) 862-94-84
Бесплатный звонок по России

Работаем по всей РФ!

Контакты

Услуги кадастрового инженера

Кадастровый инженер. Гатчина

Кадастровый инженер. Гатчина

Кадастровая инженерия является ключевым элементом в регистрации земельных участков. Это критически важный процесс, который требует определенных навыков и знаний. В этой статье мы рассмотрим, как кадастровый инженер в Гатчине может помочь вам справиться с трудностями,…

Читать далее
Как кадастровые инженеры могут помочь в разрешении споров

Как кадастровые инженеры могут помочь в разрешении споров

Кадастровая система является важной составляющей инфраструктуры Санкт-Петербурга. Она представляет собой систему регистрации и учета недвижимости, которая используется для оценки налогов и решения судебных споров. Кадастровые инженеры играют ключевую роль в этой системе, обеспечивая точность и…

Читать далее
Кадастровый инженер СПб: правила и стандарты

Кадастровый инженер СПб: правила и стандарты

Кадастровая система является важной составляющей инфраструктуры Санкт-Петербурга. Она представляет собой систему регистрации и учета недвижимости, которая используется для оценки налогов и решения судебных споров. Кадастровые инженеры играют ключевую роль в этой системе, обеспечивая точность и…

Читать далее
Кадастровый инженер СПб: экспертные советы и мнения

Кадастровый инженер СПб: экспертные советы и мнения

Если вы владеете недвижимостью, то вам наверняка знакомо понятие кадастра. Кадастровый инжиниринг – это важный этап в процессе регистрации прав на недвижимость. В этой статье мы расскажем об услугах кадастрового инженера в Санкт-Петербурге, правилах и…

Читать далее
Максимально эффективное использование земли с помощью квалифицированного кадастрового инженера

Максимально эффективное использование земли с помощью квалифицированного кадастрового инженера

Как владелец недвижимости, вы наверняка сталкивались с проблемами использования земли, связанными с ее распределением и регистрацией. Повторное использование земли может быть сложным и затратным процессом, который требует профессиональных знаний и опыта в области кадастрового инжиниринга.…

Читать далее
Услуги кадастрового инженера: Земельный супергерой, который может спасти вас от имущественных споров!

Услуги кадастрового инженера: Земельный супергерой, который может спасти вас от имущественных споров!

Выбирая кадастрового инженера для своего проекта, следует обратить внимание на его опыт работы и квалификацию. Но главное - не забывайте, что кадастровый инженер - это настоящий супергерой земельного управления, который может спасти вас от многих…

Читать далее
Почему вам стоит заказать услуги кадастрового инженера для вашей собственности: исследуем преимущества

Почему вам стоит заказать услуги кадастрового инженера для вашей собственности: исследуем преимущества

Если вы владеете земельным участком или недвижимостью, то вы, вероятно, знаете о необходимости проведения кадастровых исследований и процедур. Но знаете ли вы о том, как важно иметь квалифицированного кадастрового инженера, который поможет вам справиться со…

Читать далее
Услуги кадастрового инженера для приобретения недвижимости

Услуги кадастрового инженера для приобретения недвижимости

Если вы хотите приобрести недвижимость, то, вероятно, слышали о кадастровых инженерах. Но вы знаете, что они делают и почему их услуги необходимы? В этой статье вы узнаете обо всем, что связано с кадастровым инженером и…

Читать далее
Наилучшее соотношение цены и качества при использовании услуг кадастрового инженера

Наилучшее соотношение цены и качества при использовании услуг кадастрового инженера

Если вы планируете покупку или застройку недвижимости, скорее всего, вам понадобятся услуги кадастрового инженера. Но что такое кадастровый инженер и как убедиться, что вы получите наилучшее соотношение цены и качества, воспользовавшись его услугами?

Читать далее
Заказ кадастрового инженера для вашего проекта недвижимости

Заказ кадастрового инженера для вашего проекта недвижимости

Когда речь идет о любом проекте в сфере недвижимости, одним из самых важных шагов является обеспечение надлежащего обследования и составления карты объекта. Именно здесь на помощь приходит кадастровый инженер. Кадастровые инженеры специализируются на составлении карт…

Читать далее
Услуги кадастрового инженера

Услуги кадастрового инженера

Как кадастровый инженер, я понимаю, насколько важную роль играет моя профессия в обеспечении точного определения границ собственности. В этой статье я расскажу о том, что такое кадастровое проектирование, о важности услуг кадастрового инженера, об общих…

Читать далее
Земельно-кадастровый инженер

Земельно-кадастровый инженер

Для управляющего или владельца земельного участка очень важно иметь точную и актуальную информацию о своей собственности. Именно здесь на помощь приходит землеустроительная съемка. Землеустройство - это процесс измерения и нанесения на карту границ, характеристик и…

Читать далее
Кадастровый инженер

Кадастровый инженер

Моя роль как кадастрового инженера заключается в обеспечении точного определения и нанесения на карту границ земельных участков. Это имеет решающее значение в процессе владения землей, поскольку помогает предотвратить споры между соседними владельцами недвижимости и упрощает…

Читать далее
Кадастровый инженер. Межевание.

Кадастровый инженер. Межевание.

Межевание земли является важнейшим аспектом любого проекта по освоению земли и включает в себя точное измерение и нанесение на карту таких характеристик земли, как границы, высоты и топография. Кадастровое проектирование - это раздел землеустроительных работ,…

Читать далее
Кадастровый инженер СПб

Кадастровый инженер СПб

Будучи кадастровым инженером в Санкт-Петербурге, я убедилась, насколько важно понимать роль кадастрового инженера в различных сделках с недвижимостью. В этом руководстве я дам исчерпывающий обзор того, что такое кадастровая инженерия, какие услуги предлагают кадастровые инженеры…

Читать далее

Как мы работаем

Заключение договора

Оплачиваем сборы и услуги

Выезд геодезистов

Камеральная обработка

Согласование границ

Подготовка межевого плана

Внесение сведений в егрн

Доставляем документы на дом

Заключение договора

Договор на производство кадастровых работ заключается с Заказчиком, как при личном обращении, так и дистанционно.
В договоре указывается вид работ, стоимость и срок выполнения. Договор вступает в силу с момента его подписания.

  • Бесплатная консультация
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту

Оплачиваем сборы и услуги

При заключении договора определяется стоимость работ, включающая в себя государственные пошлины, оплата проводится частично.
В момент заключения договора Заказчик вносит авнвас в размере 50% от стоимости работ, оставшуюуся часть в размере 50% — после подписания
акта-приема предеач работ по Догоовру.

  • Бесплатная консультация
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту

Выезд геодезистов

Выезд геодезистов осуществляется в течение 2-4 дней со дня подписания договора и внесения авансового платежа

  • Бесплатная консультация
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту

Камеральная обработка

Камеральная обработка отснятого материала осущетсвляется в течение 3х дней после выезда геодезистов.
Полученные данные сопоставляются со сведениями государственного кадастра недвижимости, в результате чего определяются границы
земельного участка.

  • Бесплатная консультация
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту

Согласование границ

После камеральной обработки и определения границ земельного участка, можно приступать к согласованию данных границ
со смежными (соседними) землепользователями. Данный документ называется «Акт согласования местоположения границ земельного участка» и является неотъемлемой
частью межевого плана.

  • Бесплатная консультация
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту

Подготовка межевого плана

Подготовка межевого плана осущетсвляется в течение 3х дней с с момента согласования границ. Межевой план подготавливается на
электронном и бумажном носителях. Бумажный вид остается у заказчика, электронный носитель сдается через МФЦ в орган, осущетсвляющий
кадастровый учет.

  • Бесплатная консультация
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту

Внесение сведений в егрн

Орган государственного кадастрового учета на основании заявления правообладателя и межевого плана, вносит сведения
о координатах поворотных точек границ земельного участка в течение 14 дней со дня подачи заявления.

  • Бесплатная консультация
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту

Доставляем документы на дом

После внесения сведений в егрн, готовый пакет документов вы можете забрать у нас в офисе или же воспользоваться услугой
доставки в удобное для вас время.

  • Бесплатная консультация
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту

Получите бесплатную консультацию специалиста

Консультация

Почему выбирают нас

Высокая скорость работы

Бесплатные консультации

Личный инженер

Конфидициальность

Внимание акция!

Оставьте заявку прямо сейчас и получите скидку
20%

    Корпоративные клиенты

    Контакты

    Электронная почта

    support@gcdok.ru

    Телефон:

    +7 (921) 862-94-84

    Мы работаем с: 08:30 до 18:30

    Адрес:

    Россия, 188300 Ленинградская обл
    г. Гатчина, ул 7 армии дом 10а, офис 101

    Проложить маршрут

    Задайте вопрос